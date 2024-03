Al confronto tenutosi ieri a Milano tra WeBuild e Arco Associati per discutere il progetto di ristrutturazione di San Siro ha partecipato anche il capogruppo di Forza Italia, Alessandro De Chirico, che ha promosso presso il sindaco Giuseppe Sala il progetto Fenyves: "È stato un incontro molto positivo, bisogna correre. Milan e Inter, però, non hanno ancora dato indicazioni precise su come modificare San Siro. Nel progetto dello studio Arco Associati le migliorie da apportare all’impianto sono state già individuate: dal nuovo anello per i posti vip e premium dove ora c’è il primo anello, alle strutture esterne allo stadio. Intanto si sono fatti avanti altri studi di architettura, ma nessuno ha un progetto più avanzato di quello preparato dall’architetto Fenyves", le sue parole riportato da Il Giorno.