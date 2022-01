De Canio: “Inter squadra forte anche prima, ora ne ha consapevolezza”

Il commento dell'ex giocatore e allenatore dopo la vittoria della Supercoppa italiana da parte della squadra nerazzurra

Dopo la vittoria dell'Inter della Supercoppa italiana, Luigi De Canio , intervenuto in collegamento video con 'Pomeriggio Sky Sport' ha analizzato quanto fatto ieri dalle due squadre: "L’Inter è la squadra consapevole della sua forza già dall’anno scorso. Ma anche negli anni precedenti non aveva questa consapevolezza ma aveva una forza straordinaria. Ora è una squadra che viaggia col vento in poppa, si cura di sé, è molto determinata, ha una carica agonistica degna di una grande squadra. Ieri nell’arco dei 120 minuti ha dimostrato di essere in questo momento parecchio più forte della Juve".

"Mi rifaccio a ciò che ho visto: otto tiri in porta della Juve onestamente non li ricordo e per me i tiri in porta sono quelli che hanno un indice di pericolosità altrimenti sono tentativi velleitari che non hanno ragione di essere menzionati. I numeri sono nettamente a favore dell’Inter perché la pericolosità della squadra di Inzaghi si vedeva ogni volta che iniziava un’azione e attaccava. Liberava l’uomo con un palleggio anche molto ricercato, nonostante la pressione della Juventus, sinonimo di sicurezza e grande squadra".