Il campionato è appena iniziato, ma Gianni De Biasi ha già individuato nell'Inter la favorita nella corsa scudetto. È quanto sottolineato dal ct dell'Azerbaigian durante la chiacchierata sulle frequenze di Radio Cusano nel corso della trasmissione 'Cose di Calcio': "Credo che tutto sommato il campionato sia bello perché aperto, se non c’è una squadra che domina in maniera incredibile è molto più interessante per tutti - si legge su Sportface.it -. Vedo un grande equilibrio in alto. Per me la squadra favorita è l’Inter, probabilmente solo il fatto magari di navigare, come l’anno scorso, fino alla finale di Champions potrebbe danneggiare, tra virgolette, il corso del campionato nazionale. Glielo auguriamo comunque tutti perché è una squadra italiana, che sia l’Inter, che sia il Milan, che sia qualsiasi altra, speriamo che arrivino il più lontano possibile".

Parlando proprio dei nerazzurri, De Biasi ci tiene ad evidenziare anche il lavoro fatto dalla dirigenza sul mercato: "In questa stagione è riuscita ad aggiungere qualche pezzo interessante, uno tra tutti Thuram. Due anni fa ha buttato alle ortiche un campionato che poteva giocare fino alla fine. Però credo sia una squadra che ha tanta qualità, personalità e ha giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento".