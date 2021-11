De Biasi: “Il Napoli non è una sorpresa, si giocherà lo scudetto con Milan e Inter”

Il ct azero: ""Non penso che la Juventus possa rientrare, 16 punti di distacco da due squadre sono tanti"

L'avvio di campionato quasi perfetto del Napoli non ha stupito più di tanto Gianni De Biasi, per il quale la forza della squadra di Spalletti era già ben nota anche prima dell'inizio della stagione: "Non lo considero una sorpresa per il campionato, ha già un buon bottino di punti di vantaggio. Insieme al Milan e all’Inter lotterà fino alla fine per il primo posto", ha detto il ct dell'Azerbaigian, a Radio Marte. Prima di escludere la Juve dalla corsa al titolo: "Non penso che la Juventus possa rientrare, 16 punti di distacco da due squadre sono tanti. A parte l’altra sera in Champions League non l’ho mai vista recitare da protagonista".