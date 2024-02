Intervistato da Cusano News, il ct dell'Azerbaijan Gianni De Biasi ha parlato così della scelta della Roma di esonerare José Mourinho, lanciando invece Daniele De Rossi come allenatore dei giallorossi: Io non avrei fatto questo cambio. Al netto delle difficoltà Mourinho poteva vincere queste tre partite e rimettere a posto la situazione. È chiaro che nell’arco della stagione ci sono i momenti più e meno buoni, ma per quanto riguarda Mourinho probabilmente qualche conflitto c’era con i Friedkin; perchè i risultati ci sono stati, vedi la Conference League".

Due parole anche su Capitan Futuro: "C’erano tre partite alla portata della Roma ma che permettono di portare entusiasmo - ha aggiunto -. Credo che meglio di così non si potesse iniziare, in più con un De Rossi che è tornato a casa sua in un ambiente con un altro ruolo ma che conosce molto bene e che potrebbe anche perdonargli qualche piccolo errore. La prossima partita sarà già più complicata, non si può giudicare subito De Rossi dopo appena tre partite, ma è stato messo nelle condizioni ideali per iniziare un lavoro con la squadra che ama da sempre e che è stata la squadra del cuore", ha concluso.