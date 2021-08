Dazn sbarca anche sul digitale terrestre: nuovo canale sul 409

Tutte le partite saranno trasmesse in streaming su tutto il territorio nazionale. Nelle zone bianche, in quelle in cui non arriva la fibra o il wi-fi, ci sarà la possibilità di utilizzare il digitale terrestre

Nuovo canale per Dazn che si lancia anche sul digitale terrestre. Nasce infatti Dazn Channel, il canale di backup della piattaforma di sport in streaming, che sarà accessibile agli abbonati in caso di problemi con il servizio. Il canale è disponibile al numero 409 del digitale terrestre.

La novità segue le parole di Veronica Diquattro, amministratore delegato di Dazn Italia e Spagna, che come riportano i colleghi di Calcio e Finanza, in un’intervista aveva dichiarato: «Tutte le partite saranno trasmesse in streaming su tutto il territorio nazionale. Nelle zone bianche, in quelle in cui non arriva la fibra o il wi-fi, ci sarà la possibilità di utilizzare il digitale terrestre. Dazn ha infatti acquisito le frequenze dal gruppo Cairo e potrà garantire la visione della rete anche nelle zone più impervie. Si tratta di frequenze DTT utilizzabili solo per chi, in quelle zone, avrà a disposizione un decoder per il digitale terrestre».

Anche per coloro che hanno sottoscritto l'offerta di Dazn attraverso il pacchetto di Tim Vision potranno accedere al canale di backup, collegando semplicemente l’antenna del digitale terrestre. Le partite trasmesse su questo canale saranno le 7 che l'emittente ha in esclusiva assoluta, per le altre 3, in co-esclusiva con Sky, la visione sarà limitata allo streaming.