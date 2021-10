DAZN pronta a passare al Full HD: lancio previsto per il 20 novembre

A confermarlo è l'amministratore delegato di DAZN Italia, Veronica Diquattro: "Avremo il Full HD, con particolare attenzione per le smart tv"

Come già preannunciato DAZN passa alla 'fase 2', ovvero aggiungendo l'alta risoluzione della messa in onda. La qualità diffusa fino a questo momento infatti era un "720p da 6,6 mbit/sec, risoluzione che segnava un passo indietro rispetto alla diffusione della Serie A via satellite disponibile fino alla scorsa stagione2" - spiega Calcio e Finanza - mentre con l'aggiunta dello stream Full HD si parlerà di un'immagine con un pieno 1080p, sulla carta migliore del 1080i utilizzato da Sky. "Dal 20 novembre avremo il Full HD, con particolare attenzione per le smart tv, i grandi schermi dove c’è più bisogno di alzare la qualità. Servono tempo e investimenti, che noi stiamo mettendo a disposizione del Paese, non solo dei nostri clienti. Abbiamo distribuito sul territorio italiano circa 42 Dazn Edge, le cache che gestiscono il traffico di Dazn, per un investimento di 3 milioni a stagione. Poi c’è il lavoro sulle cinque global Cdn, quello con le telco e con il nostro partner Tim per l’implementazione del multicast. Sono 10 milioni investiti nelle infrastrutture, un patrimonio per il Paese e non solo per noi" ha detto Veronica Diquattro, amministratore delegato per l’Italia e Chief revenue officer per l’Europa di Dazn, in intervista rilasciata a La Stampa.