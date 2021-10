DAZN non sanzionabile: l’Agcom chiede al Governo una norma ad hoc

Le ultime novità sulla problematica trasmissione delle partite da parte della piattaforma streaming

Continua a tenere banco il discorso relativo alle problematiche emerse nella trasmissione delle partita da parte di DAZN. Secondo quanto riferisce Repubblica, l'Agcom non è sicura di poter sanzionare l'azienda poiché, non avendo DAZN richiesto alcuna autorizzazione per operare in Italia, non sarebbe sottoposta alle regole. E allora - spiega Calcio e Finanza - l'autorità garante delle comunicazioni si rivolgerà direttamente al Governo per richiedere una norma che renda "più forte il suo potere sanzionatorio e di controllo su DAZN".