DAZN nominata “miglior App” dell’anno su Apple TV

Il Chief Subscription Officer di DAZN, Ben King: "Iincredibile testimonianza dell’innovazione e dell’abilità del nostro team"

Dopo i problemi iniziali che avevano gettato la piattaforma di sport in streaming nell'occhio del ciclone, DAZN corregge il tiro e si prende la sua rivincita. Eletta infatti “app dell’anno” su Apple TV negli App Store Awards 2021 del gigante tecnologico. A renderlo noto è Calcio e Finanza che riporta anche le parole del Chief Subscription Officer di DAZN, Ben King: "Essere stati selezionati come la migliore app al mondo in un anno in cui così tante delle aziende leader nel settore dei media e della tecnologia hanno lanciato per la prima volta i loro servizi e app video OTT è un’incredibile testimonianza dell’innovazione e dell’abilità del nostro team di prodotto, tecnologia, operazioni e partnership".