DAZN lancia il nuovo format Coca-Cola Super Match: esordio in Atalanta-Inter

Il commento live delle partite verrà arricchito con alcuni ospiti d’eccezione

In occasione di Atalanta-Inter, match valido per la 22esima giornata di Serie A in programma domenica sera, DAZN lancia il nuovo format Coca-Cola Super Match che prevede il commento live delle partite con alcuni ospiti d’eccezione al fianco dei giornalisti.