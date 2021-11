DAZN, ipotesi visione su due dispositivi con stessa connessione internet

Due persone della stessa famiglia che vivono in due domicilii distinti dovranno dunque possedere due abbonamenti

Nuovo aggiornamento sulle indiscrezioni che stanno tenendo banco nelle ultime ore sul caso DAZN. Secondo quanto riportano i colleghi di "Repubblica", la testata che sta seguendo con maggior attenzione e vicinanza la vicenda, la soluzione finale individuata da DAZN prevederebbe “il mantenimento della visione su 2 dispositivi soltanto per chi stia utilizzando la stessa connessione, ad esempio due persone nella stessa casa con lo stesso wifi“. Quindi un unico IP. Due persone della stessa famiglia che vivono in due domicilii distinti dovranno dunque possedere due abbonamenti, poiché l'opzione multivision su due dispositivi in contemporanea sarà accettata solo all'interno della stessa casa, purché i mezzi tecnologici che accedono all'app lo facciano con la stessa rete internet.