DAZN: “Intrapreso percorso con Auditel, concentrati su metodologia chiara”

Niccolò Anfosso

La piattaforma di sport in streaming Dazn ha organizzato una conferenza stampa per chiarire le modalità di misurazione degli ascolti delle gare del massimo campionato italiano. Come riferiscono i colleghi di Calcio e Finanza, l’OTT ha fornito una spiegazione tecnica, sottolineando che il "ragionamento sulla misurazione dell’audience è iniziato tempo fa. Abbiamo già intrapreso un percorso con Auditel per gli ascolti delle gare distribuite sul canale 209 (canale satellitare su Sky, ndr) nel 2018-2021. Ci siamo concentrati su una metodologia chiara per il ciclo 2021-2024 e abbiamo trovato un sistema che restituisse l’audience per le prime giornate evitando assenza di dati".