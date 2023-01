"Già nei mesi scorsi erano state rilevate criticità che vogliamo sapere se sono state superate. Alla Lega Calcio chiediamo di fare una verifica se DAZN ha davvero i requisiti per trasmettere in modo costante e senza interruzioni gli incontri di calcio. Le tariffe di DAZN sono anche aumentate e non c’è, a quanto pare, un miglioramento del servizio. Si sperava che le cose andassero meglio ma siamo allo stesso punto dello scorso anno: chiediamo ad AgCom e Lega Calcio di intervenire per le proprie competenze a tutela dei consumatori - si legge ancora -. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, deve necessariamente convocare il Codacons all’incontro con DAZN del 10 gennaio, in quanto associazione legittimata a rappresentare gli interessi dei tifosi e degli utenti abbonati. Fin dall’inizio il Codacons è stata l’unica associazione in Italia ad intervenire sui disservizi di Dazn presentando una raffica di esposti e denunce e avviando azioni legali a tutela dei tifosi. Non è concepibile pertanto convocare un vertice sulla questione escludendo i diretti interessati, ossia i cittadini che pagano gli abbonamenti alla piattaforma. Per tale motivo chiediamo formalmente al Ministro Urso di convocare il Codacons all’incontro del 10 gennaio e presentiamo oggi stesso una segnalazione all’Agcom sui disservizi registrati durante la partita Inter-Napoli, ritenendo inaccettabile che gli abbonati debbano subire problemi tecnici a fronte degli aumenti delle tariffe disposti da DAZN".