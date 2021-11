DAZN, Diquattro: “La Serie A in streaming aiuta la cultura digitale in Italia”

La cro della piattaforma streaming: "La strada è tracciata, a breve saranno ancora più evidenti i vantaggi"

L'assegnazione dei diritti tv della Serie A a DAZN ha rappresentato un volano importante nella corsa alla digitalizzazione dell'Italia. Lo sottolinea il Corriere della Sera, che riporta anche le parole di Veronica Diquattro, chief revenue officer per l'Europa della piattaforma ott, la quale spiega: "Portare tutta la Serie A in streaming non significa solo fare un grande lavoro per favorire lo sviluppo dell’infrastruttura digitale ma anche incentivare la crescita della cultura digitale del nostro Paese e in questo il calcio è davvero l’acceleratore che può fare la differenza e che può portare a centrare l’obiettivo. Siamo consapevoli che questo percorso non è né semplice né veloce e che serve tempo e investimenti. Da parte nostra abbiamo investito e stiamo investendo sull’infrastruttura tecnologica a beneficio di tutto il sistema Paese e stiamo portando avanti un processo di collaborazione con tutti gli stakeholders, dalle aziende private alle istituzioni. Abbiamo avviato questo processo, la strada è tracciata e proseguendo in questa direzione sono certa che a breve saranno ancora più evidenti i vantaggi e i benefici".