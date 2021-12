DAZN, Diquattro: “Audience media di 6,5 mln. L’anno prossimo nuove attività”

Sul tema della concurrency: "Introdurremo abbonamenti modulabili in base alle diverse esigenze degli utenti"

Veronica Diquattro, Chief Revenue Officer di DAZN, parla degli enormi progressi compiuti nelle ultime settimane dalla piattaforma Ott in termini di audience e fruibilità del servizio in un'intervista a Milano Finanza: "Gli utenti che ci contattano per problematiche di streaming si è ridotto del 70% rispetto alle prime giornate. Una fase di transizione era del resto prevedibile mentre si predisponevano nuove tecnologie per sostenere numeri senza precedenti in Italia. Abbiamo un’audience media di 6,5 milioni di spettatori a giornata, superiore al pre-Covid, con picchi di 7-7,3 milioni nelle giornate con partite di cartello". E per il futuro, il brand dello sport in streaming ha in mente grandi progetti di espansione: "Il gaming sarà il prossimo passo. Ma dall’anno prossimo lanceremo altre attività come, per esempio, le scommesse, la vendita di biglietti, il merchandising. Il contenuto sportivo esclusivo è la chiave per farsi conoscere e creare la relazione con i clienti, ma in futuro la scelta dei clienti dipenderà dalla qualità delle esperienze e dei prodotti offerta dalle varie piattaforma".