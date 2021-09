DAZN ancora down: l’azienda si scusa con gli abbonati e fa una promessa

Il comunicato di DAZN dopo i problemi riscontrati nelle gare di oggi

Ancora problemi per gli abbonati di DAZN. In tantissimi, infatti, si sono lamentati sui social per i continui intoppi durante la visione di Torino-Lazio e Samp-Napoli, costringendo l'azienda a chiedere scusa pubblicamente con un comunicato ufficiale. "Abbiamo riscontrato un problema sull'App. Ci siamo attivati per risolverlo e ci scusiamo con tutti voi per quanto accaduto. Tutti gli utenti impattati saranno ricontattati per ricevere un indennizzo".