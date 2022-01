DAZN accompagna ad Inter-Milan: dalle 18 disponibile L’AbiCi del Derby

Un giro di Milano in sei puntate per raccontare il cammino delle due squadre verso la sfida di sabato

In vista della supersfida di sabato tra Inter e Milan, DAZN presenta L’ABiCi del Derby , una nuova produzione che racconta la città milanese e la storia delle due squadre che da sempre si contendono il Derby della Madonnina. Un viaggio in bici, che di porta in porta, attraverserà la città palcoscenico del derby insieme al conduttore Marco Cattaneo , all’ex bandiera del Milan Massimo Ambrosini e all’ex centrocampista dell’Inter Borja Valero fino a giungere allo stadio di San Siro.

Un viaggio per accompagnare i tifosi nell’attesa di questo appuntamento sacro, scandito in sei capitoli, ognuno ambientato in un luogo nevralgico della città di Milano. Ogni Porta e ogni quartiere fa da sfondo al racconto di derby storici del passato, rivissuti attraverso le parole dei tre commentatori. La traversata in bici parte da Porta Romana, avanza per Porta Ticinese, Parco Sempione, l’Ortica, Brera, Porta Nuova e CityLife: un percorso che inizia dalle aree più antiche della città per arrivare alle zone più moderne e green, in una sinergia tra passato, presente e futuro. Infatti, ciascuna tappa sarà anche l’occasione per rivivere il percorso che Inter e Milan hanno seguito in questa stagione e che le ha condotte al secondo scontro diretto. Tutte le puntate saranno disponibili dalle 18 di oggi.