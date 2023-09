Ieri a Manila si è consumato l'addio alla pallacanestro giocata di Gigi Datome, uno dei giocatori più forti e rappresentativi del basket italiano degli ultimi anni, che nella partita contro la Slovenia ha disputato i suoi ultimi minuti da cestista. Sky Sport ha raccolto per l'ormai ex ala dell'Olimpia Milano una serie di messaggi di saluto da parte di amici e protagonisti del mondo dello sport, in particolare provenienti dalla sua regione, la Sardegna.

Tra i quali, ovviamente, anche il velocista Filippo Tortu e il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella che gli ha riconosciuto un merito particolare: "Sei stato uno di quelli che ha spinto noi ragazzi della nostra bellissima isola a crederci".