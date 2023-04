Sempre presente. Matteo Darmian è il giocatore dell'Inter che è sceso in campo più volte da titolare in Serie A nel 2023, non saltando neanche un impegno dalla gara col Napoli del 4 gennaio a quella del 1° aprile con la Fiorentina. In tutto, l'ex Manchester United ha collezionato la bellezza di 1038 minuti.