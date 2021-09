Darmian non dimentica: “Auguro allo United di vincere qualcosa di importante”

Il terzino nerazzurro commenta il ritorno di Cristiano Ronaldo: "Potrà dare ancora tantissimo e farà bene"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport, Matteo Darmian ha commentato anche il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United, club che conosce molto bene per avervi militato negli anni scorsi: "Ho avuto la fortuna di vivere quello spogliatoio. Giocare per un club così è una grande responsabilità. Ronaldo è stato una leggenda per lo United, potrà dare ancora tantissimo e farà bene. Gli auguro il meglio e auguro al club di tornare a vincere qualcosa di importante".