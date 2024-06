Prima dell'inizio della sfida contro la Bosnia in corso di svolgimento a Empoli, Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Mi sento ancora un ragazzino... Cerco sempre di mettermi a disposizione, di dare il mio contributo e fare del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati".

Che cosa vi ha detto Spalletti prima dell'amichevole contro la Bosnia?

"Di mettere in campo quello che abbiamo provato in questi giorni. Sicuramente è un test importante di preparazione a quello che sarà il nostro percorso in Germania e lo vogliamo fare nel migliore dei modi".