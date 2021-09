Darmian a ITV: “Sconfitta immeritata e che non deve toglierci certezze”

"Se giochiamo così le altre cinque gare, non avremo problemi ha passare il turno", ha assicurato Darmian

Ai microfoni di Inter TV, il laterale nerazzurro Matteo Darmian commenta la beffa finale subita in casa per mano del Real Madrid nel match d'esordio nella Champions League: "Sconfitta immeritata? Penso assolutamente di sì per quanto abbiamo mostrato questa sera, c’è poco da dire. Parliamo di una sconfitta arrivata al 90’ dopo una grandissima prestazione da parte di tutti. C’è rammarico, fin dal primo minuto abbiamo dimostrato quello che volevamo, la volevamo portare a casa e siamo scesi in campo con la giusta determinazione. Purtroppo non siamo riusciti a sbloccare il risultato e abbiamo preso un gol che ci ha condannati. Non penso che una partita ci debba togliere certezze dopo una partita del genere. Se giocheremo così le altre cinque partite, credo che non avremo problemi a passare il turno".