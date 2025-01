Matteo Darmian è il primo giocatore a presentarsi in conferenza stampa per offrire il suo punto di vista su Inter-Bologna 2-2: "Due punti persi o un punto guadagnato? E' una domanda difficile a cui rispondere - esordisce il difensore nerazzurro - C'è sempre la voglia di vincere, a maggior ragione in casa. Non ci siamo disuniti dopo lo 0-1, siamo andati in vantaggio ma abbiamo subito il 2-2. Guardiamo avanti in maniera positiva, era l'ultima del girone d'andata: 44 punti sono un risultato importante ma non dobbiamo fermarci. La strada è giusta, da domani pensiamo alla prossima".

Perdete il controllo della partita qualche volta, siete più fragili quest'anno?

"Abbiamo fatto un girone d'andata importante, anche non partendo nel migliore dei modi. Abbiamo ripreso il nostro cammino, non bisogna fare paragoni con lo scorso anno. Siamo in una buona posizione, continuiamo così".

Sei tornato a giocare da braccetto, è la tua posizione preferita?

"Non ne ho una preferita, quando il mister decide di farmi giocare io cerco di dare il mio contributo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi".

State perdendo energie, ultimamente siete in affanno negli ultimi minuti.

"Non credo, gli infortuni fanno parte del gioco. Avremo bisogno di tutti giocando ogni tre giorni, continueremo a fare del nostro meglio".