Darmian a Sky: “Per vincere, lo spirito deve restare quello dell’anno scorso”

L'esterno nerazzurro: "Il cross? Ho creduto fino alla fine di tenere il pallone in campo, poi è stato bravo anche Correa"

Arriva ai microfoni di Sky Sport Matteo Darmian, che ha messo il suo zampino nel successo contro il Verona grazie al lancio sul quale Joaquin Correa ha trovato la sua prima rete nerazzurra: "Il cross? Mi sono prodigato per tenere il pallone in campo, ci ho creduto fino alla fine. Poi è stato bravo anche il Tucu. Siamo stati bravi a portare a casa una partita complicata. La nostra voglia è sempre quella di andare in campo e lottare partita dopo partita. Sono andati via grandi giocatori, sono arrivati elementi nuovi ai quali dobbiamo adattarci ma che si sono integrati molto bene e hanno dimostrato di poter dare molto a questa squadra. Io penso che lo spirito sia rimasto quello dell'anno scorso e quello deve rimanere se vogliamo vincere ed essere competitivi in tutte le competizioni. Penso che sia una buona base di partenza".