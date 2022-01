Darmian a ITV: “Supercoppa vinta in un derby d’Italia, titolo più bello”

Il commento dell'esterno nerazzurro ai canali ufficiali del club

Ancora un trofeo sollevato da Matteo Darmian che aggiunge anche questa Supercoppa al suo palmares personale, secondo titolo da nerazzurro. "Vincere è sempre bello quindi è un altro Trofeo conquistato dopo una sfida difficilissimo. Penso che una vittoria così, arrivata dopo una gara come quella di questa sera è ancora più sodisfacente, poi derby d’Italia è ancora più bello" ha detto a Inter TV.

“Sicuramente stasera penso meritassimo più della Juventus, ci abbiamo provato con più convinzione e lo abbiamo fatto fino all’ultimo minuto. Credo sia una vittoria meritata per tutto il lavoro che stiamo facendo”.

“Ci aspettavamo una Juve tosta. Era in fiducia, veniva da diverse vittorie, e anche questa sera ha dimostrato di avere grandi qualità, ma lo abbiamo fatto, abbiamo sempre cercato di proporre il nostro gioco fino alla fine ed è arrivata una vittoria importantissima”.

“Penso a tutti noi per il lavoro che stiamo facendo, a tutta la società e a tutti i tifosi che ci hanno sostenuti dal primo giorno e non solo questa sera. Quello che vogliamo fare è continuare così per vincere altri trofei e regalare loro altre gioie. Una menzione speciale va anche a tutte le persone che mi stanno sempre vicine, alla mia famiglia, a mia moglie”.