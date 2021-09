Darmian a ITV: “Tre punti pesanti. Bello segnare gol importanti come stasera”

Il laterale nerazzurro ha dato il via alla rimonta al Franchi: "Godiamoci questa vittoria e poi pensiamo alla prossima partita che sarà difficile e importante"

È Matteo Darmian a commentare a caldo a Inter TV il match vinto in rimonta sul campo della Fiorentina: "Questi tre punti pesano tantissimo, sapevamo che era difficile stasera e si è visto perché nel primo tempo ci hanno messi in difficoltà - ha esordito -. Siamo stati bravi a non disunirci. Segnare a San Siro è importante, soprattutto ora che sono tornati i nostri tifosi, ma quando si può segnare anche in trasferta e portare punti importanti è sempre piacevole".