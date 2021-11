Darmian a InterTV: “Napoli e oggi risultati importanti, cercheremo di vincerle tutte”

"Siamo stati bravi a stare calmi, sapevamo che il gol sarebbe arrivato e così è stato" ha aggiunto l'esterno nerazzurro

Ancora una grande partita e una fondamentale vittoria fatta e ottenuta tra le mura di San Siro dall'Inter come spiega Matteo Darmian ai microfoni di Inter TV, dove ammette: "Oggi era difficile, l'abbiamo visto un po' nel primo tempo quando non riuscivamo a sbloccarla. Poi nel secondo tempo ci siamo riusciti, abbiamo concretizzato le occasioni avute e abbiamo portato casa questi punti importantissimi per il nostro cammino in Champions".