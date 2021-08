Darmian a InterTV: “Il Tucu ha fatto un gran gol. Sono arrivati giocatori con grandi qualità”

Il commento di Matteo Darmian a Inter TV dopo la vittoria al Bentegodi

Corsa di grinta e assist per il gol del vantaggio, Matteo Darmian ricomincia la stagione imponendosi ancora una volta come uomo decisivo. L'esterno nerazzurro, protagonista di uno scambio di complimenti con il Tucu, commenta così la gara ai microfoni di Inter TV: "Ci ho creduto fino in fondo. Mi sono detto di volerci arrivare per forza, Arturo mi aveva dato una gran palla, io ho messo in mezzo e il Tucu ha fatto un gran gol. Merito suo".