Darmian a InterTV: “Determinati per i tre punti. Napoli? Vincere aiuta a vincere”

L'analisi del difensore ai canali ufficiali del club nerazzurro: "Quando si vince aumenta la fiducia e la stima che si ha nei propri mezzi"

Anche Matteo Darmian si sofferma davanti alle telecamere di InterTV per presentare Inter-Shakhtar Donetsk.

“Sicuramente vincere aiuta a vincere e quando si vince aumenta la fiducia e la stima che si ha nei propri mezzi. Abbiamo fatto una bella prestazione col Napoli, però adesso dobbiamo pensare a domani che è una partita importantissima per noi contro un avversario difficile. Dovremmo essere determinati nel portare a casa i tre punti”.

Cosa serve per riuscire a battere lo Shakhtar?

“All'andata la prestazione c'è stata ma non siamo riusciti a segnare. Loro sono una squadra di qualità quindi dovremmo stare attenti dietro a non concedere. Poi con le nostre qualità dobbiamo provare a metterli in difficoltà e a fare gol”.