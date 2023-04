In campionato per l'Inter le cose noin vanno benissimo, ma domani sera contro il Benfica c'è la grande occasione per scrivere la storia nerazzurra. Matteo Darmian, intervistato da Mediaset, conferma di avere la testa solo sulla Champions League in questo momento: "Domani dobbiamo pensare alla Champions, sappiamo che in campionato non è un momento positivo per noi ma per 24 ore dobbiamo pensare al Benfica. Da giovedì torneremo a pensare al campionato".