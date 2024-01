Tocca a Matteo Darmian presentare sulla sponda Inter questa finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset: “C’è tanta fiducia. Sappiamo che non sarà facile, abbiamo davanti un’avversaria di grande qualità. Dobbiamo scendere in campo con la giusta determinazione, loro restano una squadra forte anche se hanno avuto difficoltà quest’anno. Dovremo stare attenti ma c’è la volontà di portare a casa il trofeo. Kvicha Kvaratskhelia il pericolo? È uno dei giocatori più importanti, ma il Napoli ha tanti ottimi giocatori. Dobbiamo concentrarci per fare bene”.