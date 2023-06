Alla vigilia dell'attesa finale di Champions League, Matteo Darmian si sofferma ai microfoni di Sky Sport per inquadrare l'attesa sfida contro il Manchester City.

Momento straordinario da vivere. Qual è la tensione?

"Ci arriviamo in un buon momento mentale e fisico. Lo dimostra l’ultimo periodo della stagione. Siamo consapevoli che domani sarà difficile con l’avversario tosto, forse il più forte del mondo in questo momento. Ma anche noi abbiamo fatto un buon percorso fin qua quindi dobbiamo essere consapevoli delle nostre forze e delle nostre qualità cercando di fare la nostra partita e cercare di metterli in difficoltà in una partita importantissima".

Che consapevolezza vi dà aver affrontato un avversario considerato il più forte al mondo?

"Sicuramente ci dà grande autostima e consapevolezza nei nostri mezzi, dovremo dimostrarlo domani sera però. Non sarà semplice ma faremo il massimo".

C'è un elemento che non dovrete perdere domani?

"Penso che ogni aspetto domani sarà fondamentale perché in partite così sono i dettagli a fare la differenza. Servirà un approccio importante, una gara attenta e determinata e poi cercheremo di mettere in campo tutto quello che abbiamo per portare a casa la vittoria".