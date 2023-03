Nel post-partita del Do Dragao, in casa Inter ha parlato Matteo Darmian a Mediaset: "E' stata una serata dura, però adesso c'è tanta soddisfazione. Sapevamo di incontrare una squadra forte, ce l'abbiamo messa tutte e abbiamo portato a casa un grande risultato, da dedicare a tutto il gruppo. Sapevamo che dovevamo stare attenti su ogni pallone, non era facile e ce l'abbiamo messa tutta. Questa qualificazione ci ripaga degli sforzi fatti fin qui, in campionato c'è mancata continuità soprattutto nell'ultimo periodo con le piccole, però questa serata ci deve dare un'iniezione di fiducia importante per il futuro. Stasera festeggeremo, da domani cominceremo a pensare a domenica".