Il difensore nerazzurro Matteo Darmian analizza così ai microfoni di Inter TV la fondamentale vittoria conquistata oggi all'Olimpico contro la Roma: "Siamo stati lucidi all'interno della partita, concentrati sempre fino all'ultimo minuto. Sapevamo che non era facile contro una squadra forte, ma abbiamo portato a casa una vittoria importante

Era fondamentale leggere in anticipo i movimenti.

"Siamo stati bravi non solo di reparto ma di collettivo, non solo noi della difesa. Siamo stati bravi e ci portiamo a casa una vittoria importantissima"

Come fai ad essere sempre così pronto?

"Cerco di lavorare bene in settimana e di dare il mio contributo quando vengo chiamato in causa, sia da terzo che da quinto".

Quanto sarà importante nella preparazione dei prossimi giorni arrivare con questa serenità?

"Penso che sia importante, siamo in un buon momento, vincere aiuta tanto. Magari un mese fa non arrivavano i risultati, ma non abbiamo perso le nostre consapevolezze. Malgrado le sconfitte creavamo tanto e venivamo condannati dagli episodi molto più del dovuto. Dobbiamo continuare così perché in questo finale di stagione ci giochiamo tanto".