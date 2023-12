Anche Matteo Darmian parla ai microfoni di Inter TV da Appiano Gentile nel giorno della vigilia del match di Champions League contro la Real Sociedad.

La Real Sociedad ha un'alta percentuale di pressione nell'ultimo terzo di campo, come lavorerà la difesa dell'Inter?

"Cercheremo di lavorare come abbiamo fatto in questo inizio di stagione. Dovremo essere determinati, compatti e attenti. La Real Sociedad è una grande squadra, lo ha dimostrato all'andata e non solo; merita questa qualificazione. Sarà una partita difficile ma cercheremo di portare a casa la vittoria".

Merino è il giocatore che ha vinto più duelli in questa Champions, sarà uno dei pericoli maggiori?

"Sicuramente sì, è un giocatore importante per la Real Sociedad. Ma non dovremo fare attenzione solo a lui, loro hanno giocatori di grande qualità e dovremo lavorare bene in fase difensiva".

Possiamo definirti un po' il jolly di questa Inter?

"Mi fa piacere sicuramente dare una mano alla squadra, qualunque sia il ruolo. Cerco di dare il mio contributo, sono a disposizione del mister e della squadra".