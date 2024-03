Il difensore dell'Inter Matteo Darmian commenta così ai microfoni di Inter TV il match vinto stasera per 1-0 sul difficile campo del Bologna: "Sapevamo che era una partita importante e difficile. Nelle ultime gare non eravamo riusciti a portare a casa la vittoria contro di loro, stasera ci siamo riusciti.

Sapevamo che non sarebbe stato semplice, ma alla fine portiamo a casa un risultato importante per il nostro obiettivo. Lavoriamo per vincere tutte le partite ed è quello che cerchiamo di fare ogni domenica. Sappiamo che mancano ancora un paio di mesi che saranno importanti e dobbiamo continuare così", ha concluso.