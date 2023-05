Ai microfoni di Inter TV al termine della finale di Champions League conquistata dall'Inter è intervenuto il difensore Matteo Darmian che commenta così la semifinale superata ai danni del Milan: "Siamo orgogliosi di aver dato questa soddisfazione ai tifosi e a chi crede in noi. È meritato ed è incredibile, non capita tutti gli anni. Siamo molto felici. Sicuramente abbiamo passato un girone difficilissimo, tanti ci davano per spacciati ma ci abbiamo sempre creduto. Siamo arrivati fino qui e non potevamo lasciarci sfuggire questa occasione".

Qual è stata la sfida più complicata?

"Sono state sfide molto difficili, abbiamo dimostrato di avere le potenzialità tecniche e morali di poter arrivare fino in fondo e adesso ce la giocheremo".