Capitano d'eccezione stasera in mancanza di Lautaro Martinez (infortunato) e Nicolò Barella (panchina), Matteo Darmian ha parlato così prima di Inter-Udinese ai microfoni di DAZN: "Fortunatamente ho avuto modo di riprendermi, mi è spiaciuto non aiutare la squadra nelle ultime partite ma ora c'è un mese intenso in cui affronteremo tanti impegni. Abbiamo bisogno di tutti, anche chi è infortunato ora ci darà una mano dopo".

C'è la voglia di fare qualcosa di grande.

"Noi guardiamo partita partita, il mese che arriva sarà intenso e avrà sfide importanti, a partire da oggi. Sappiamo quanto sarà difficile, l'Udinese ha qualità importanti ed è una squadra fisica. Dobbiamo puntare sempre al massimo cercando di portare a casa i tre punti".

Avete festeggiato la Panchina d'oro del mister?

"E' un grande allenatore, gli abbiamo fatto i complimenti, Cercheremo di fargliene vincere altre, però dipende da noi. I premi personali verranno, l'importante è la squadra".

Sei tornato per segnare gol importanti?

"Mi auguro possa accadere ancora, l'importante è che la squadra faccia risultati a prescindere da chi fa gol".