Darmian a DAZN: “Sostituzione prima del gol? Avevo intravisto”

L'autore del gol dell'1-1: "Giocando per l'Inter è normale ci sia concorrenza, quella sana ti spinge a dare qualcosa in più anche in settimana"

Matteo Darmian arriva ai microfoni di DAZN per un commento post-partita dopo la vittoria di Firenze, decisa anche da un suo gol importantissimo: "Io cerco sempre di mettermi a disposizione, di dare una mano per aiutare la squadra a portare a casa punti e vittorie. Quando si fanno gol importanti si è sempre felici. Stavo per uscire? Avevo intravisto, ma è andata bene così. Giocando per l'Inter è normale ci sia concorrenza, quella sana ti spinge a dare qualcosa in più anche in settimana e cerchiamo di portarlo in campo. Chiunque è chiamato in causa dà il suo contributo".