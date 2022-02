Dany Mota: “A Balotelli piace aiutare la squadra, anche se da fuori non sembra”

L'attaccante del Monza parla di Super Mario

Un giocatore destinato a spiccare molto presto il volo in direzione Serie A. Dinamismo e qualità, unite a buone doti realizzative (da perfezionare) e un'imprevedibilità palla al piede con cui in cadetteria riesce molto spesso a mettere in apprensione le difese che lo affrontano. L'attaccante del Monza classe '98 Dany Mota ha parlato al portale lusitano zerozero.pt, concentrandosi anche sul suo ex compagno di squadra Balotelli: "È un giocatore con molte qualità e ho imparato molto da lui, anche perché gli piace molto aiutare anche se non sembra da fuori. Lui e Boateng mi hanno supportato molto". Il baricentro della conversazione si sposta sul movimento portoghese: "In Portogallo c’è molta qualità e il futuro secondo me è roseo. Spero che la mia generazione dopo l’Under 21 possa fare la differenza anche con la nazionale maggiore".