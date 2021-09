Danimarca, Hjulmand: “Eriksen è sempre nei miei pensieri”

Il ct parla emozionato del suo numero dieci

Il commissario tecnico della Danimarca Kasper Hjulmand torna a parlare del fantasista Eriksen: "Christian ci manca tanto ed è sempre nei miei pensieri - afferma il tecnico -. È molto più di un giocatore di calcio per la Nazionale danese, è un pilastro dentro e fuori dal campo e non lo sostituisci dall'oggi al domani. Ma abbiamo trovato altre strade durante gli Europei ed è quello di cui avremo bisogno in futuro".