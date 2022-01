D’Amico: “Inter s’è mossa bene sul mercato. Dybala? Juve sta tirando la corda”

Le parole del procuratore sui movimenti delle big di Serie A

Il procuratore Andrea D'Amico s'è soffermato sul mercato delle big di Serie A ai microfoni de Il Giorno, partendo innanzitutto dalla situazione ruotanta attorno a Paulo Dybala: "La Juventus ha capito che il giocatore non ha alternative e sta tirando la corda. Il Milan? Mi è piaciuto come si è mosso ultimamente, a fari spenti. Anche l'Inter si è mossa bene, ma era già stata brava in estate. Per il futuro l'uomo-mercato credo sarà Zaniolo. Finora ha avuto tanta sfortuna ma le sue qualità sono enormi".