D’Amico: “Insigne vuole misurarsi ancora in Europa. MLS? Non realizzabile”

Intervenuto ai microfoni di "Radio Marte", il noto operatore di mercato Andrea D'Amico s'è espresso così sul futuro di Lorenzo Insigne: "Ha voglia di misurarsi ancora in un calcio europeo, le lusinghe dei club del nostro continente non mancano di certo. La MLS non è una pista percorribile e realizzabile". Poi la riflessione conclusiva: "Io sono stato di recente a Toronto, ho un rapporto continuativo col club (il Toronto FC, ndr), ma non mi hanno chiesto niente di Insigne".