Intervenendo sulle frequenze di Rai Radio 1, all'interno della trasmissione 'Radio Anch'io lo Sport', lo storico agente Oscar Damiani ha tessuto le lodi di Marcus Thuram, il miglior acquisto del mercato estivo dell'Inter per distacco: "Lo conosco bene, l'ho tenuto in braccio - spiega il porcuratore -. Innanzitutto è un ragazzo straordinario e non è una cosa da sottovalutare. Viene da una famiglia, quella di Lilian, in cui il rispetto delle regole è fondamentale.

Si è inserito molto bene nell'Inter, credo abbia ancora margini di miglioramento sotto porta. Non ha mai fatto tantissimi gol, però ha grandissima forza fisica, partecipa al gioco, sa fare tutto e bene. E' un grande acquisto; se farà 15-20 gol, allora diventerà un giocatore straordinario".