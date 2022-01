Damiani: “Satriano al Brest buona soluzione. Icardi in Italia? Improponibile”

Le parole dell'esperto procuratore a Calciomercato.com

Agente storicamente molto attento al mercato francese, Oscar Damiani promuove la mossa dell'Inter di cedere in prestito Martin Satriano al Brest, club che in estate decise di puntare anche su un altro nerazzurro, Lucien Agoume: "Mi sembra una buona soluzione, se emergi in Francia puoi giocare tranquillamente anche in Italia - le sue parole a Calciomercato.com -. Agoume, per esempio, sta facendo esperienza in Ligue 1. Il ds del Brest è di origine italiana, conosce bene i giovani della Serie A".