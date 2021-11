Damiani: “Inzaghi ottimo allenatore. Inter mia favorita per lo scudetto”

L'agente di mercato incensa Simone Inzaghi e per lo scudetto vota Inter, "ma anche Napoli e Milan possono arrivare fino in fondo"

L'agente di mercato Oscar Damiani, intervenuto sulle frequenze di Station Radio, ha analizzato la situazione delle big di Serie A, partendo dall'Inter. Queste le sue parole sulla squadra di Inzaghi: "Ha una rosa forte, una società altrettanto. Inzaghi ha molto equilibrio, trovo sia un ottimo allenatore. La squadra ha alternative in tutti i ruoli, per cui senz’altro può competere per lo Scudetto insieme a Milan e Napoli. La Juve è troppo lontana, mentre le altre non hanno una rosa all’altezza. La mia favorita è proprio l’Inter, ma anche le altre due possono arrivare fino in fondo".