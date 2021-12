Damiani: “Inter superiore alle altre, vincerà lo scudetto”

E aggiunge: "La squadra di Inzaghi prevarrà su tutte e anche con un bel margine"

L'agente di mercato Oscar Damiani, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte durante la trasmissione 'Marte Radio Sport', ha detto la sua sullo scudetto alla luce del risultato di ieri tra Milan e Napoli: "Le squadre di Spalletti si riprendono sempre dopo un periodo delicato per cui mi aspettavo un bel Napoli contro il Milan. La squadra di casa, invece, sta accusando un po’ di stanchezza, non vive il momento migliore della stagione. Il Napoli ha dimostrato di potersela giocare fino alla fine. Non credo che vincerà lo scudetto, immagino che l’Inter prevarrà su tutte e anche con un bel margine, ma il secondo posto se lo giocheranno Napoli e Milan. La rosa dell’Inter è superiore ad ogni altra squadra ed è per questo che credo vincerà lo scudetto”.