Oscar Damiani non immagina un campionato a senso unico come è stato nelle ultime due stagioni: "Sarà una bella Serie A, interessante con tante squadre che possono fare bene. Non ci sarà la squadra che farà da padrona. Speriamo di divertirci", ha vaticinato a TuttoMercatoWeb.com lo storico agente. Prima di disegnare la sua personale griglia scudetto: "L’Inter parte favorita? Sì, ma Juve, Milan e Napoli tengono botta”.