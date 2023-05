Il doppio vantaggio conquistato nell'euroderby d'andata non permette all'Inter di considerarsi già in finale di Champions League, secondo Oscar Damiani: "Al ritorno il Milan non ha nulla da perdere, mi aspetto una partita all'arma bianca. Nulla è ancora deciso, anche se l'Inter è una squadra forte", le parole a TMW Radio dello storico agente. Che non ha dubbi su Simone Inzaghi, a cui ieri Beppe Marotta ha rinnovato la fiducia in vista della prossima stagione: "Merita la riconferma".