Damiani: “Agoumé al Brest è una sconfitta per tutti. Sarà pronto per l’Inter”

L'operatore di mercato parla del ritorno in patria del centrocampista francese

“Agoumé al Brest è una sconfitta per tutti. È un giocatore forte, avrei voluto vederlo ancora in Italia. L’esperienza allo Spezia è stata traumatica, non ha avuto spazio. In Francia i giovani li fanno giocare, qui guardiamo età, esperienza e tanto altro. Meglio andare in Francia e giocare trenta partite. Troveremo un Agoumé ancora più forte, pronto per l’Inter”.